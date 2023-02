Prefeitura de São João de Meriti leva mais qualidade de vida aos munícipes do Sumaré - Divulgação/ PMSJM

Publicado 27/02/2023 15:15

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), avançou com o programa Asfalto Novo, que leva pavimentação asfáltica a diversos bairros da cidade. Nesta segunda-feira, 27, agentes atuaram na Rua Paturi, no bairro do Jardim Sumaré.



A pasta informou que a Semob está realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação.



A meritiense Andreia Lima agradeceu a presença dos agentes: “Nosso bairro estava precisando do serviço. Ver que nossos representantes estão cuidando de nós é motivo de muito orgulho. Agradeço ao nosso prefeito Dr. João e representantes da região”.

Prefeitura de São João de Meriti leva mais qualidade de vida aos munícipes do Sumaré Divulgação/ PMSJM

As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.