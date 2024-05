Valdecy da Saúde fará o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

Valdecy da Saúde fará o lançamento de sua pré-candidatura à Prefeitura de São João de MeritiDivulgação

Publicado 24/05/2024 18:35 | Atualizado 24/05/2024 21:23

São João de Meriti – Chegou a hora de conhecer os personagens que vão movimentar as eleições municipais de 2024. Uma grande reunião partidária do Partido Liberal de Meriti acontece neste sábado (25). Destaque para o lançamento da candidatura de Valdecy da Saúde à Prefeitura de São João de Meriti. O evento será na Via Music Hall, a maior casa de shows da Baixada Fluminense.

– Chegou a hora de conhecer os personagens que vão movimentar asmunicipais de 2024. Uma grande reunião partidária dode Meriti acontece neste sábado (). Destaque para o lançamento da candidatura deda Saúde à Prefeitura de São João de Meriti. O evento será na Via Music Hall, a maior casa de shows da Baixada Fluminense.

A lista de confirmação de presença já tem nomes como o do governador Cláudio Castro, do prefeito da cidade Dr. João, dos senadores Carlos Portinho e Romário, de deputados federais, estaduais e demais prefeitos.



Na ocasião, o deputado também vai assumir a presidência do partido em Meriti, uma das cidades em que o ex-presidente Bolsonaro teve maioria de votos no segundo turno da eleição presidencial.

“Será o maior ato democrático da história da cidade de São João de Meriti. Esse momento será muito importante para que, juntos, traçamos o início de um novo futuro para o povo da Baixada Fluminense, do estado do Rio e da nossa amada São João de Meriti. Será uma corrente de força, de mudança e de luta que só está começado”, enfatizou o pré-candidato, convidando todos os munícipes.



Meriti tem sábado agitado com lançamentos de pré-candidatos nas eleições municipais Divulgação

História



Valdecy da Saúde ingressou na vida pública em 1991, como servidor concursado na área da Saúde e trabalhou também na Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Tem em seu currículo o mérito de vereador mais votado da história de São João de Meriti.



Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), com 23.307 votos. Em 2022, reeleito com mais de 72 mil votos. Hoje, está no PL e compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e já protocolou vários projetos de lei e de indicações de grande relevância para a Baixada Fluminense.



Convite: Grande reunião partidária PL

Data: 25/05/2024, sábado

Horário: 10h

Local: Via Music (antiga Via Show)

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, nº 4.200 – Parque Barreto.