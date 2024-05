Diretores gerais e adjuntos das escolas municipais tomam posse em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 21/05/2024 22:54

São João de Meriti - Os novos diretores gerais e adjuntos das 70 escolas públicas municipais de São João de Meriti tomaram posse. Os professores, que são efetivos e do quadro permanente da Educação, passaram por um processo seletivo interno para ocuparem os cargos.

De acordo com a coordenadoria de Gestão Democrática da Secretaria Municipal de Educação, a seleção foi realizada a partir de uma determinação do Ministério da Educação por meio de normas, critérios técnicos, de mérito, de desempenho e de consulta pública via conselhos escolares.



“Todas as fases cumpridas até chegarmos aqui atende o que está programado no Plano Nacional de Educação. Hoje, vocês ocupam um cargo por mérito e por isso eu parabenizo a cada um”, disse a secretária da pasta, Ana Paula Gomes.



O deputado estadual Valdecy da Saúde esteve na cerimônia realizada no auditório da Escola Graça Grijó, em Vilar dos Teles, e deixou uma mensagem aos profissionais: “Precisamos que a educação avance cada dia mais e que vocês, que são os diretores, trabalhem com amor no coração e com carinho, respeitando as nossas crianças e nossos adolescentes”.



Os gestores foram certificados pela conclusão do curso de seleção e poderão ocupar o cargo por dois anos nas unidades de ensino do município.



“Estou há 12 anos na prefeitura e me sinto muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje tomando posse de um cargo tão importante para a Educação da nossa cidade.” disse a professora Jaimar Francisco, que será a diretora da Creche Municipal Rosa de Oliveira Muiler.