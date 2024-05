A Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou o Ciep 138 Municipalizado Dauta Jobert Barreto, em Éden - Divulgação

A Prefeitura de São João de Meriti reinaugurou o Ciep 138 Municipalizado Dauta Jobert Barreto, em ÉdenDivulgação

Publicado 14/05/2024 13:35 | Atualizado 14/05/2024 13:38

São João de Meriti – O bairro de Éden segue ganhando melhorias e colhendo frutos do incansável trabalho que representantes estão preparando para o futuro de São João de Meriti. No último sábado (11), a Prefeitura reinaugurou o Ciep 138 Municipalizado Dauta Jobert Barreto e deu início ao Programa Meriti Livre e o Projeto Inspiração.

– O bairro desegue ganhando melhorias e colhendo frutos do incansável trabalho que representantes estão preparando para o futuro de São João de Meriti. No último sábado (11), a Prefeitura reinaugurou oMunicipalizado Dauta Jobert Barreto e deu início ao Programa Meriti Livre e o Projeto Inspiração.

A unidade atende crianças do Maternal II (a partir de 3 anos de idade) até estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em três turnos: manhã, tarde e integral, uma média de 700 alunos matriculados. Algumas das melhorias: manutenção nas instalações hidráulicas, elétricas, de esgoto e na pintura.



O prefeito Dr. João explicou que pretende expandir as ações da Educação: “Nosso principal objetivo é tirar as crianças da rua e vamos trabalhar para que, até o final do ano, todas as escolas do município, que possuam quadra esportiva, tenham atividades culturais e recreativas, não só para os alunos, mas também para os seus familiares”.



Projeto Inspiração e o Programa Meriti Livre



O Projeto Inspiração leva diversas atividades esportivas e culturais gratuitas e abertas ao público às escolas municipais todos os sábados, das 9h às 15h. Além do Ciep 138, outros 10 colégios da rede também possuem o projeto, que conta com a orientação de professores de Educação Física e de Artes Plásticas e a supervisão do departamento pedagógico da secretaria.



Já o Programa Meriti Livre é uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, que tem o objetivo de somar ações para aumentar a segurança pública na cidade. A Polícia Militar faz o trabalho nas ruas e as secretarias municipais como Ordem Pública, Assistência Social, Trabalho, Serviços Públicos, Saúde reforçam a oferta de diversos serviços (emissão de documentos, atendimento médico e jurídico etc) em áreas que o acesso a eles era mais difícil.



O Projeto Inspiração leva diversas atividades esportivas e culturais gratuitas às escolas municipais Divulgação

A secretária da pasta Ana Paula Gomes reforçou que após as aulas, a unidade será usada também para a prática de capoeira, muay thai, funcional e dança nas quadras esportivas recém-reformadas. “Eu me sinto grata pela oportunidade de abrir essa escola para a população. Aqui é um lugar seguro, com profissionais qualificados, que não deve ser restrito apenas aos alunos. Todos podem usufruir desse espaço”.



O deputado estadual Valdecy da Saúde enfatizou as últimas realizações do governo: “Municipalizamos e entregamos o Colégio Fluminense de Éden. Foi entregue ontem a unidade de urgência e emergência pediátrica aqui nessa região, na Roberto Silveira e hoje nós estamos entregando esse Ciep totalmente revitalizado. Esse é o resultado de muito trabalho para trazer melhorias para nossa cidade”.