Publicado 09/05/2024 15:42

São João de Meriti – O Shopping Grande Rio, no coração de São João de Meriti, está preparando uma programação especial para o Dia das Mães. Além das tradicionais promoções da época, no domingo, dia 12 de maio, a partir das 17h, as mães vão se emocionar durante a apresentação do cover oficial do Rei Roberto Carlos com o talentoso Carlos Evanney.

Com uma voz e presença de palco que cativam multidões, Evanney promete emocionar o público com suas interpretações marcantes dos maiores sucessos do Rei. Canções icônicas como "Detalhes", "É Preciso Saber Viver" e "Como é Grande o Meu Amor por Você” estão no repertório, para garantir uma tarde repleta de emoção e muito amor para todos os presentes.



“Nós, do Shopping Grande Rio, reconhecemos a importância da figura materna, que nos inspira, e nos guia com amor em todos os momentos. Com as ações especiais, o Grande Rio deseja reforçar a relação e a amizade entre mães e filhos, assim como proporcionar experiências emocionantes que resgatem as boas lembranças e esse amor único e incondicional”, disse Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



O empreendimento apresenta a ação ‘compre e ganhe’ em que os clientes poderão trocar suas notas fiscais por um presente. Nas compras acima de R$ 350 nas lojas participantes, o consumidor poderá retirar uma bolsa tiracolo Brizza da Arezzo, disponível em três cores – rosa, preto e bordô. A promoção é válida até o dia 12 de maio ou enquanto durarem os estoques. A central de trocas fica próximo à loja Bel Cosméticos – acesso pela Portaria A.