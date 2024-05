A unidade do Guarani é uma das que disponibilizará odontologia - Edgar Maciel

Publicado 04/05/2024 09:24

São João de Meriti - Um serviço inédito de Saúde estará disponível para a população de São João de Meriti a partir deste final de semana. A Prefeitura abrirá oito postos de saúde aos sábados para atender a população, das 8h às 13h. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.

Um serviço inédito de Saúde estará disponível para a população de São João de Meriti a partir deste final de semana. A Prefeitura abrirá oito postos de saúde aos sábados para atender a população, das 8h às 13h. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.

Os serviços disponíveis são: médico clínico, atendimento de enfermagem e hiperdia, preventivo e imunização com todas as vacinas do calendário pediátrico, do adolescente e do adulto. Algumas unidades também vão disponibilizar atendimento de odontologia.



As unidades que estarão abertas pertencem à Estratégia de Saúde da Família, são elas: USF Vila União, USF Parque Alian e USF Jacy Alves dos Santos Jr. (Vila São José), *USF Salvador José de Lima (Gato Preto), *USF Everaldo de Almeida Freire (Coelhão), *USF Maria da Glória Costa (Guarani), *USF Venda Velha (Parque Novo Rio) e *USF Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio). As que estão marcadas com * terão atendimento de odontologia.



Endereços:



• USF Vila União: Rua Álvaro Proença, s/n – Vila União

• USF Parque Alian: Rua Jaspen, s/n – Parque Alian

• USF Jacy Alves dos Santos Jr. (Vila São José): Avenida Comendador Teles, 9 – Vila São José

• USF Salvador José de Lima (Gato Preto): Rua Ceci, s/n – Éden

• USF Everaldo de Almeida Freire (Coelhão): Rua Ex-combatente, s/n – Coelho da Rocha

• USF Maria da Glória Costa (Guarani): Rua João Venâncio da Rosa, s/n – Guarani, Jardim Metrópole

• USF Venda Velha (Parque Novo Rio): Avenida Estácio de Sá, s/n – Parque Novo Rio

• USF Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio): Avenida Bela Vista, s/n – Jardim Bonifácio (Próximo ao CIEP 175).