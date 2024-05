Unidade de Pronto Atendimento do bairro Jardim Iris - Prefeitura de São João de Meriti

Publicado 30/04/2024 21:58

- A Prefeitura de São João de Meriti emitiu um comunicado informando que nesta quarta-feira,de maio, os postos de saúde e os polos de vacinação não funcionarão, em virtude dodo Dia do. As Unidades de Urgência e Emergência, UPA do Jardim Íris e a UPA Infantil do Sumaré, estarão abertas,A UPA Infantil do Sumaré fica localizada na Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré. O atendimento ambulatorial funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já o atendimento infantil, de urgência e emergência, é 24 horas.