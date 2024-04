Saúde de São João de Meriti segue com a vacinação contra covid-19 - Divulgação/ PMSJM

Publicado 30/04/2024 06:34

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o calendário de vacinação contra a covid-19 desta semana, de 29 de abril a 4 de maio. Oito pontos aplicam as vacinas de segunda a sexta-feira: 8h às 17h; sábado: 8h às 12h. Exclusivamente nesta semana, não haverá atendimento ao público no feriado do dia 1º de maio (trabalhador).

No ato da imunização é necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável.



A pasta reforça que todos os pontos de vacinação estão aplicando a primeira e segunda dose, além da dose de reforço, segunda dose da dose de reforço e a Bivalente.



Quem ainda não é vacinado pode iniciar o esquema primário de vacinação.



Veja os locais de vacinação:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- Centro da Melhor Idade, Jardim Meriti



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- Posto do Guarani



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).