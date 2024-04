1ª Audiência Pública sobre a Lei 14.399/22 da Política Nacional Aldir Blanc em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 27/04/2024 17:24

São João de Meriti - Os trabalhadores de Cultura do município marcaram presença na 1ª Audiência Pública sobre a Lei 14.399/22 da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura realizada no Centro Cultural Meritiense. Os participantes receberam informações e deram sugestões sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos – PAAR.

O representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro, Eduardo Nascimento, participou da reunião e disse que a lei, apesar de ser uma novidade, é um elemento essencial: “O que vivemos hoje é uma revolução, uma política de apoio à cultura. É a oportunidade que temos para arregaçar as mangas e mostrar a importância do nosso trabalho”.



A reunião foi conduzida pela equipe técnica da Subsecretaria de Cultura, responsável pela construção do PAAR junto à sociedade civil, que participa por meio de reuniões e da consulta pública online.



Representando a instituição religiosa Casa de Cláudia, que desenvolve trabalhos culturais na cidade, Kezia Marins falou sobre a importância de participar desse debate: “Precisamos estar aqui para saber e entender como a política de cultura funciona no nosso município e também ter voz para apresentar as nossas demandas”.



Para mais informações sobre a execução da Política Nacional Aldir Blanc, os trabalhadores da cultura podem entrar em contato por meio do e-mail pnabsjm@gmail.com