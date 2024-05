Arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar de São João de Meriti - Divulgação/ PMERJ

Arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar de São João de MeritiDivulgação/ PMERJ

Publicado 30/04/2024 18:51

São João de Meriti - Um suspeito morreu após tentar assaltar um policial militar de folga, em Vilar dos Teles, no último domingo (28).

- Um suspeito morreu após tentarum policial militar de folga, em Vilar dos Teles, no último domingo (28).

Segundo informações da ocorrência, o agente da PM estava na Rua Magé, quando foi abordado pelo criminoso armado. O policial atirou contra o indivíduo em legitima defesa, causando a morte do mesmo.



Com o criminoso, uma arma de fogo e munições foram apreendidas. As identidades do suspeito morto e agente da PM não foram informadas.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios.