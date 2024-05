Deputado federal Bebeto sofre possível atentado em São João de Meriti - Reprodução

Deputado federal Bebeto sofre possível atentado em São João de MeritiReprodução

Publicado 01/05/2024 23:40 | Atualizado 01/05/2024 23:43

São João de Meriti – O deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como Bebeto da Veggi (PP), sofreu uma possível tentativa de assassinato, no início da tarde desta quarta-feira (1), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, o parlamentar estava atravessando a rua quando dois homens, numa moto, vieram em direção a ele. Um amigo do deputado reagiu à abordagem e atirou contra os criminosos, gerando um confronto. O caso aconteceu na Avenida Comendador Teles, no bairro Vilar dos Teles.

– O deputado federal Carlos Roberto Rodrigues, conhecido como(PP), sofreu uma possívelde, no início da tarde desta quarta-feira (1), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na ocasião, o parlamentar estava atravessando a rua quando dois homens, numa moto, vieram em direção a ele. Um amigo do deputado reagiu à abordagem e atirou contra os criminosos, gerando um confronto. O caso aconteceu na Avenida Comendador Teles, no bairro Vilar dos Teles.

Bebeto havia acabado de participar de dois compromisso na cidade, juntamente com o deputado estadual Valdecy da Saúde, nos bairros Venda velha e Jardim Meriti. Ele contou que saiu de casa para comprar o almoço para a esposa, um trajeto que conhece há anos, quando foi abordado.



“Quando eu vi a moto com dois homens vindo, eu suspeitei e identifiquei que eles estavam armados e passaram me olhando. Alertei dois amigos que estavam comigo: “se liga!’. Em seguida, os suspeitos subiram na calçada e vieram em minha direção”, explicou o deputado.



Um dos amigos de Bebeto é policial e reagiu, trocando tiros com os suspeitos. “Meu amigo abordou os suspeitos e eles reagiram, atirando contra nós. Não posso afirmar que foi um atentado, já que não fui atingido, mas não pareceu ser apenas um assalto. Sou bastante conhecido na região. Eu tenho seis mandados de vereador aqui”, informou Bebeto. Ainda não há informações sobre feridos.



A polícia militar foi acionada até o local, mas os suspeitos do crime já haviam fugido no momento da chegada dos agentes do 21° BPM (São João de Meriti). Em nota, a Polícia Civil informou que a vítima foi ouvida e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e a autoria do crime. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).



Apoio ao parlamentar



O deputado estadual Valdecy da Saúde (PL) participou com Bebeto em dois compromissos na cidade, e mostrou apoio ao parlamentar em sua rede social.



“Fiquei muito triste com o que aconteceu com o meu amigo, o deputado federal Bebeto da Veggi na manhã de hoje. Antes, estivemos juntos em dois compromissos: Venda Velha e Jardim Meriti. Prestei toda solidariedade a ele e o acompanhei na delegacia neste momento delicado. Esperamos que a polícia esclareça o mais rápido possível esse fato e agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo pela vida dele. Força, meu irmão! Estamos Juntos!", escreveu.



Deputado estadual Valdecy da Saúde acompanhou o parlamentar na delegacia Reprodução

O Prefeito de São João de Meriti, Doutor João Ferreira, também manifestou apoio a Bebeto.



“Lamentavelmente, o nosso deputado federal Bebeto sofreu um possível atentado hoje, na hora do almoço. Ele passou por um grande susto, por uma situação de extrema violência, em que poderia ter perdido a vida. Graças a Deus ele está bem e as equipes da 64ª DP já estão investigando o que aconteceu. Bebeto é um deputado federal, uma autoridade, e penso no que acontece, diariamente, com as outras pessoas. Como prefeito, sinto-me impotente e revoltado por mais um episódio triste e gravíssimo como esse ter ocorrido em nossa cidade. A prefeitura faz o que pode e tenho constantemente pedido ajuda a todas as autoridades estaduais e federais para que olhem por São João de Meriti. Nunca é demais lembrar que a segurança pública é competência do Estado. Precisamos de uma solução urgente! Bebeto, fique bem e conte comigo”, relatou.