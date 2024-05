Meriti recebe visita da equipe técnica do Instituto Rio Metrópole - Divulgação

Meriti recebe visita da equipe técnica do Instituto Rio Metrópole Divulgação

Publicado 04/05/2024 08:14 | Atualizado 04/05/2024 09:25

São João de Meriti – Com o objetivo de estudar a possibilidade de ampliar e aprimorar o sistema de monitoramento e alerta de desastres na cidade, a equipe técnica do Instituto Rio Metrópole teve um encontro com a Secretaria de Defesa Civil de São João de Meriti para estudar a diminuição de quaisquer danos ocasionados por eventos adversos.

– Com o objetivo de estudar a possibilidade de ampliar e aprimorar o sistema de monitoramento e alerta de desastres na cidade, a equipe técnica doteve um encontro com a Secretaria dede São João de Meriti para estudar a diminuição de quaisquer danos ocasionados por eventos adversos.

O Instituto Rio Metrópole é uma autarquia estadual que possui como uma das atribuições a gestão executiva da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. “Estamos visitando todos os 22 municípios, principalmente as Defesas Civis. Queremos analisar como hoje é feito esse monitoramento e como o instituto pode auxiliar na aquisição de mais equipamentos, nos procedimentos operacionais e no próprio planejamento de redução de riscos. Nosso objetivo é proporcionar uma maior eficácia na prevenção de desastres”, afirmou o coordenador de desenvolvimento do instituto, Adriano Lyra.



O secretário de Defesa Civil, Evalder Perini, falou da necessidade de unir forças em prol da população: “Gostaria de agradecer a todos que direta ou indiretamente têm nos ajudado a melhorar a segurança e a qualidade de vida dos moradores. Nossa missão é árdua, mas estamos buscando novas parcerias para solucionar os principais problemas da cidade”.



Meriti recebe visita da equipe técnica do Instituto Rio Metrópole Divulgação

O Plano de Contingência do município foi atualizado e todos os 11 pluviômetros da cidade são limpos com frequência. Em paralelo, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) fazendo o desassoreamento dos rios, entre eles o Sarapuí para evitar enchentes em dias de muita chuva.



A visita contou com a participação do coordenador de desenvolvimento Adriano Lyra, da analista de desenvolvimento Thalita Moutinho e do engenheiro de sistemas Alex Cadema.