Publicado 03/05/2024 07:39 | Atualizado 03/05/2024 07:45

São João de Meriti - Nesta sexta-feira, 3 de maio, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugura a Escola Municipal Professor Milton Machado, antigo Colégio Fluminense de Éden. Essa é a terceira grande escola privada que foi municipalizada e que agora faz parte da rede municipal de ensino.

Com uma área de 1.500 metros quadrados, a unidade passou por uma reforma completa em todas as salas de aula e passa a na quadra poliesportiva. Um refeitório também foi construído. Tudo isso para possibilitar a abertura de 1.500 vagas para a Educação Infantil (Maternal II) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) em dois turnos: manhã e tarde.



Toda a parte elétrica e hidráulica foi refeita e um novo telhado foi colocado. Também foram realizadas adaptações para aumentar a acessibilidade.



A inauguração da Escola Municipal Professor Milton Machado, antigo Colégio Fluminense de Éden, contará com a presença do prefeito da cidade Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde e da secretária municipal de Educação Ana Paula Gomes.



Serviço: Inauguração da E.M.Prof. Milton Machado

Dia: 3/5/24

Horário: 17h

Endereço: Rua Grinaldina Moreira, 230 - Éden.