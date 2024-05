Prefeitura de São João de Meriti inaugura escola municipal em Éden - Edgar Maciel

Publicado 04/05/2024 16:37

São João de Meriti - Ampliar o acesso à Educação na cidade com uma das maiores densidades demográficas do Brasil, esse foi mais um passo dado ontem, 3, em Meriti. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a Escola Municipal Professor Milton Machado, o antigo Colégio Fluminense de Éden, que foi municipalizado. É a terceira grande escola privada que entra para a rede pública de ensino.



Toda a área, de quase 2.300 metros quadrados foi reformada e um refeitório também foi construído. A escola está pronta para receber 1.500 alunos da Educação Infantil (Maternal II) e do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).

O prefeito, Dr. João, falou em seu discurso sobre a importância de usar os recursos para a Educação: “Inaugurar equipamentos públicos é muito bom, mas inaugurar escola é melhor ainda. Nós temos investido nesta pasta e hoje nós estamos inaugurando a nona unidade escolar criada neste governo.”

Toda a parte elétrica e hidráulica foram refeitas, novos telhados foram colocados e também foram realizadas adaptações para acessibilidade.

“É uma vitória para o nosso município conseguir municipalizar uma escola particular desta dimensão que poderá contemplar uma grande quantidade de alunos”, disse a secretária da pasta Ana Paula Gomes.





O evento contou com a presença dos secretários, vereadores, do deputado federal Bebeto, da família do homenageado e do deputado estadual Valdecy da Saúde, que em seu discurso exaltou a constante transformação de Meriti: “Quando o prefeito Dr. João assumiu a prefeitura desta cidade encontrou escolas destruídas, alunos sem merenda, sem material didático e sem uniforme. Se hoje estamos vivendo um momento como esse é porque ele estava determinado a trazer melhorias para este setor tão importante que é a Educação”.