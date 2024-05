Exposição recebeu alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal José Bonifácio - Divulgação/ PMSJM

Publicado 07/05/2024 11:47

São João de Meriti - A exposição itinerante “Fragmentos de uma História” que reverencia a memória de João Cândido, um grande representante do movimento negro, herói municipal e estadual, reconhecido líder da Revolta da Chibata, está passando por diversos espaços educacionais e culturais de São João de Meriti. A mostra já passou pelo Centro Cultural Meritiense e agora está no Ciep 175, no bairro Parque José Bonifácio, e ficará até o dia 20 deste mês.

A organização é do superintendente municipal de Igualdade Racial, Frei Tatá. “A exposição sobre João Cândido é um olhar ao longo desse período todo e a importância de vivenciar e fazer parte de tudo isso. Estamos chegando perto de uma grande conquista do povo negro, que será a entrega do Museu Marinheiro João Cândido no Morro do Embaixador. Agradeço a parceria de todos os nesse projeto. Obrigado!”, afirmou Frei Tatá.



João Cândido morou parte de sua vida em Meriti, onde sua família ainda reside, e frequentemente ele é homenageado. O diretor do CIEP 175, Nelson Silva de Oliveira, falou sobre representatividade local: “Abrir as portas da escola para essa atividade é extremamente importante. É uma história fundamental para que todos saibam valorizar esse trabalho que a prefeitura tem feito através do Museu João Cândido. Lembrando que ele morou nessa cidade e que nossos alunos podem fazer um link com a vida dele”.



Alunos do 3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal José Bonifácio foram ao Ciep conhecer a história desse importante líder negro. Além das obras expostas, os estudantes participaram de uma roda de conversa com a bisneta de João Candido, Lorrane Candido, com Frei Tatá, com o diretor-geral do Ciep 175, Nelson Silva Oliveira; com a artista plástica Rita Viana, com o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa e com representantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial (Comira).