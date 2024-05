A UPA Infantil de Éden funciona todos os dias da semana, 24h - Edgar Maciel

Publicado 13/05/2024 13:50

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou, nesta segunda-feira (13), os atendimentos na UPA Infantil, localizada no bairro de Éden. O centro de urgência e emergência pediátrica está aberto 24h, de domingo a domingo.

A estrutura conta com leitos de internação, salas vermelha, amarela e de isolamento, farmácia e refeitório. Além de um laboratório para exames de análises clínicas, um centro de imagem totalmente digitalizado e uma ambulância nova, exclusiva da unidade e adaptada para emergências de pediatria.



Primeiro dia de atendimento da UPA Infantil de Éden Edgar Maciel

A capacidade de atendimento por dia, em média, será de 250 pacientes.



O prefeito Dr. João disse estar feliz por saber que os pequenos meritienses serão bem cuidados: “Foram muitas batalhas para conseguir verbas e terminar essa obra. Tenho certeza que nossa unidade cuidará dos nossos pequenos com muito carinho e responsabilidade profissional. Essa unidade é uma realização administrativa muito grande, é isso que dá o prazer de ser um homem público, realizar coisas que vão beneficiar toda a cidade”.



De acordo com a pasta, o prédio e a área ao redor da Unidade de Pronto Atendimento Infantil passaram por uma reforma completa que a ampliou e a reestruturou. Durante as obras, as crianças foram atendidas no posto de saúde do Jardim Sumaré, que foi adaptado para prestar o serviço como uma UPA, com toda a assistência necessária.



A secretária estadual de Saúde Cláudia Mello representou o governador Cláudio Castro e reafirmou o apoio ao município: “Eu sou de Nova Iguaçu, então sei o quanto a Baixada Fluminense precisa, cada vez mais, de investimentos. Essa é a missão do governador, ampliar os serviços de saúde para a população e ele é incansável. Nós estamos aqui para apoiar e investir para que a gente sempre evolua”.



O prefeito Dr. João Ferreira Neto levou a secretária estadual de Saúde Cláudia Mello e o deputado Valdecy da Saúde para conhecer as instalações da unidade Edgar Maciel

O deputado estadual Valdecy da Saúde explicou como a união de forças dos representantes políticos pode ajudar o município: “Esse é o nosso desejo de fazer sempre mais pela população. Aqui não tem trabalho de uma única pessoa, tem um turbilhão de ações do prefeito Dr. João junto a mim, aos vereadores, ao governador Cláudio Castro, aos deputados federais e estaduais. Nossos munícipes poderão ter atendimentos e serviços de qualidade dentro da sua cidade, sem precisar se deslocar para municípios vizinhos. Nosso sonho se tornou realidade”.



A UPA Infantil de Éden conta com atendimentos 24h, de domingo a domingo. A UPA está localizada na Avenida Roberto da Silveira, s/n – Éden – São João de Meriti.