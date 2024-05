Hospital Infantil de São João de Meriti será inaugurado em Éden - Edgar Maciel

Publicado 09/05/2024 20:10

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti vai inaugurar nesta sexta-feira, 10, o novo Hospital Infantil da cidade. A unidade de saúde será um centro de urgência e emergência pediátrica com funcionamento 24h por dia, de domingo a domingo. A capacidade de atendimento por dia, em média, será de 250 pacientes.

O hospital contará com leitos de internação, salas vermelha, amarela e de isolamento, farmácia e refeitório. Haverá ainda um laboratório para exames de análises clínicas, um centro de imagem próprio e uma ambulância nova, exclusiva da unidade e adaptada para emergências de pediatria.



O Hospital Infantil de São João de Meriti passou por uma reforma completa com a ampliação e a reestruturação de toda a unidade. A construção de 1.000 m² está climatizada e com equipamentos de ponta para atender a todas as crianças do município.



De acordo com a Secretaria de Saúde de Meriti, durante o período de obras, as crianças foram atendidas no posto de saúde do Jardim Sumaré, que foi adaptado para prestar o serviço como uma UPA, com a assistência necessária.



A inauguração do Hospital Infantil de São João de Meriti será nesta sexta-feira (10), ás 17h, na Avenida Roberto da Silveira, s/n – Éden - São João de Meriti.