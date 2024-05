O mamógrafo móvel estará na Praça da Matriz, Centro de São João de Meriti - Divulgação

Publicado 20/05/2024 17:58 | Atualizado 20/05/2024 18:03

São João de Meriti – Nesta semana, os serviços de mamografia e ultrassonografia estarão disponíveis gratuitamente no mamógrafo móvel do governo do estado, que está na Praça da Matriz, em São João de Meriti. Por dia, serão oferecidos 80 exames de mamografia e 60 de ultrassonografia, em quatro modalidades: pélvica, tireoide, mamaria e transvaginal com e sem doppler. Mamografia (diariamente); ultrassonografia na terça (21), quarta (22) e sexta (24).



Para serem atendidas, as pacientes devem levar um documento oficial com foto e o cartão SUS. É necessário apresentar também o pedido médico agendado na Central de Marcação de Consultas (CEMARC), mas as pacientes que não o possuírem serão atendidas por um clínico que estará no local.

As mamografias podem ser feitas por mulheres de qualquer idade, mas as ultrassonografias de mama só serão feitas em pessoas acima de 40 anos e com exames anteriores em mãos.



O mamógrafo móvel estará na Praça da Matriz, Centro de São João de Meriti. A ação é do governo do estado em parceria com a prefeitura.



Serviço MAMÓGRAFO MÓVEL

Praça da Matriz, centro de São João de Meriti.

Dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25 de maio.

Das 8h às 17h