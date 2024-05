Saúde de Meriti conta com van apropriada para pessoas com deficiência - Reprodução

Publicado 15/05/2024 21:20

São João de Meriti – A Secretaria de Saúde de São João de Meriti ganhou uma van 0 km apropriada para mobilidade e tratamento de pessoas com deficiência. Segundo a pasta, será um grande avanço para a população meritiense.

O veículo doado pelo Supervia possui um mecanismo de acesso para pessoas com baixa mobilidade e em cadeiras de rodas e espaços destinados para quatro cadeiras de rodas, contendo cintos de segurança adequados e travas.



O secretário municipal de saúde, Dr. Altair, recebeu o veículo, que será usado para levar pacientes para tratamentos especiais.



“É muito importante para nossa cidade ser reconhecida e receber esse equipamento. Uma grande conquista pra que possamos dar dignidade para cada cidadão que precisa ser transportado para a realização de um tratamento ou consulta”.



A ação faz parte do TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, sobre acessibilidade, assinado entre a concessionária e o Ministério Público no ano passado para garantir a implementação da acessibilidade no sistema ferroviário.