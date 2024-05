Pistola e rádio apreendidos por policiais em São João de Meriti - Reprodução

Publicado 21/05/2024 20:18

São João de Meriti – Um confronto entre policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) e criminosos terminou com a apreensão de farto material do tráfico no bairro Parque Alian.

Segundo dados da ocorrência, agentes do 21° BPM (Meriti) realizavam patrulhamento na região do Parque Alian quando foram atacados por criminosos armados. Um criminoso se feriu ao entrar em confronto, sendo socorrido à UPA da região, onde não resistiu. A identidade do indivíduo não foi informada.



Os policiais apreenderam uma pistola, munições, um aparelho celular e um rádio comunicador. O caso foi registrado na delegacia da região.