Grande reunião partidária do Partido Liberal em São João de Meriti - Arquivo pessoal

Grande reunião partidária do Partido Liberal em São João de MeritiArquivo pessoal

Publicado 25/05/2024 19:20 | Atualizado 25/05/2024 19:59

São João de Meriti – O martelo foi batido. Durante evento realizado neste sábado (25), o Partido Liberal (PL) anunciou o nome de Valdecy da Saúde à prefeitura de São João de Meriti nas eleições municipais. O atual deputado estadual entra na disputa para suceder o cargo de seu amigo Dr. João, atual prefeito.

Mais de 16 mil pessoas lotaram a Via Music Hall, em São João de Meriti, para o lançamento da pré-candidatura.

– O martelo foi batido. Durante evento realizado neste sábado (25), o Partido Liberal () anunciou o nome deà prefeitura de São João de Meriti nas eleições municipais. O atual deputado estadual entra na disputa para suceder o cargo de seu amigo Dr. João, atual prefeito.Mais de 16 mil pessoas lotaram a Via Music Hall, em São João de Meriti, para o lançamento da

“Meu sentimento é de gratidão por todo esse povo que esteve aqui. Isso só mostra que acreditamos num futuro melhor para nossa cidade. Vamos continuar mudando e escrevendo um futuro melhor para todos. Me comprometo em dar vida e dignidade para esse povo que tanto amo”, disse o pré-candidato a prefeito, Valdecy da Saúde.



Autoridades como o governador Cláudio Castro, o senador Romário, outros deputados federais e estaduais, prefeitos de cidades vizinhas, vereadores da cidade e de outros municípios estiveram presentes e declararam apoio ao município.



O atual prefeito Dr. João marcou presença na grande reunia partidária e em sua fala, deu ênfase para as melhorias promovidas ao longo desses meses de governo.



“A população de São João de Meriti pode sentir orgulho de residir aqui. O povo meritiense voltou acreditar em política. Tudo isso só foi possível graças às mãos mágicas dos nosso governantes que conseguiram trazer emendas para nossa cidade crescer. O nome da vez é Valdecy da Saúde! É Valdecy na cabeça! Meu candidato”, disse.



Considerado o maior ato democrático da história de São João de Meriti, o evento contou com o apoio de diversos pré-candidatos a vereador.



“O município decidiu dar exemplo de como governar para o restante do estado. Tenho confiança no Valdecy para liderar essa cidade. Isso porque ele nunca deixou de enfatizar e me cobrar emendas para investir na cidade, em educação, além de outras pastas. O melhor para Meriti é o Valdecy”, falou Cláudio Castro aos presentes.