Além da vacina da gripe, todas as outras estavam disponíveis nas unidades de SJM - Gabriel Lopes

Publicado 28/05/2024 15:11

- A Campanha decontra ajá atinge todos os públicos em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Todos os postos de saúde estão aplicando o imunizante em qualquer pessoa que faça parte do público-alvo das 8h às 17h.Segundo o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe previne contra os vírus que costumam começar a circular no Brasil entre maio e julho.No ato da imunização não esqueça de levar seus documentos, cartão do SUS e a caderneta de vacinação, se houver. A pasta destaca que não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe juntamente com outras vacinas.