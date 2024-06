300 beneficiários ainda não buscaram o Cartão Recomeçar em São João de Meriti - Gabriel Torine

300 beneficiários ainda não buscaram o Cartão Recomeçar em São João de MeritiGabriel Torine

Publicado 26/06/2024 11:46 | Atualizado 26/06/2024 11:57

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti segue convocando os cerca de 300 beneficiários da cidade que ainda não buscaram o Cartão Recomeçar. O benefício possui por objetivo atender aos munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano.

A entrega acontece até sexta-feira (28), no Centro Cultural Meritiense, localizado no bairro Jardim Meriti. As listas com os nomes dos aprovados estão no link: https://portal.meriti.rj.gov.br/?p=9901

Para ter acesso ao cartão é preciso apresentar originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência.



A organização já realizou três etapas de entrega do cartão: 2 de abril, com a presença do governador Cláudio Castro, de 17 a 21 de junho e, agora, nesta semana. No total, quase 750 benefícios foram entregues.



Serviço (Continuação da entrega do Cartão Recomeçar)

Local: Centro Cultural Meritiense

Endereço: Rua Panamense, s/n – Jardim Meriti

Do dia 25 ao dia 28 de junho, das 9h às 15h