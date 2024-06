Dose de imunização contra a poliomielite - Joyce Vitória

Publicado 24/06/2024 09:33

São João De Meriti – Todas as Unidades Básicas de Saúde de São João de Meriti estão vacinando a população contra a poliomielite. Crianças de 1 a 4 anos de idade, público-alvo da campanha, são as mais afetadas. As salas de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A poliomielite pode ser transmitida por água e alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada. Muitas pessoas infectadas não ficam doentes nem apresentam sintomas. O vírus que pode causar paralisia, facilmente evitável por vacinação contra a poliomielite.



Para se vacinar é preciso levar a carteira de vacinação, juntamente com um documento (CPF ou cartão do SUS).



Segundo dados do Ministério da Saúde, não há casos da doença no Brasil desde 1989. Porém, há um grande risco de reintrodução do poliovírus devido à baixa adesão à vacina pela população. Essa é a única forma de prevenção da doença.