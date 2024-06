Câmara de Vereadores de São João de Meriti aprova projeto que visa trabalhar em prol da população feminina - Edgar Maciel

Câmara de Vereadores de São João de Meriti aprova projeto que visa trabalhar em prol da população feminina Edgar Maciel

Publicado 19/06/2024 22:58

São João de Meriti – A luta por segurança e qualidade de vida para população feminina foi pautada na Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Foi aprovado o projeto de lei de nº 2.456 /2023 e de autoria da vereadora Andreia Lacerda que visa trabalhar em prol da saúde, da segurança e do bem-estar da população feminina, defendendo os direitos da mulher.

Com foco na conscientização, eventos culturais realizados em espaços públicos no âmbito do município receberão a tenda lilás contra violência sexual. O espaço funciona para acolhimento às vítimas que denunciam abuso, assédio ou importunação sexual. Na ocasião, materiais gráficos e informativos sobre prevenção, conscientização e a importância de denunciar o abusador serão distribuídos.



“Tenho trabalhado arduamente em prol da população de minha cidade. Minhas pautas são sempre voltadas para o bem-estar de todos. A aprovação desse projeto de lei vai de encontro com as demandas da população feminina, que muitas das vezes são vítimas do machismo existente em nossa sociedade”, disse Andreia Lacerda.



As estatísticas em relação ao número de mulheres agredidas em São João de Meriti são alarmantes. Na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da cidade foram registradas 479 ocorrências apenas no primeiro trimestre deste ano. Mudar essa triste realidade é um dever de todos.