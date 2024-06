Arraiá do Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 15/06/2024 06:48

São João Raiz (Shopping Grande Rio)Sábado (15):16h: com um repertório vibrante, Renato Caruso trará os sucessos do sertanejo e do piseiro, garantindo a alegria do público.19h: exibindo a tradição das danças juninas, a Quadrilha Explosão encantará com suas coreografias bem ensaiadas e trajes coloridos.20h: encerrando a noite, o Trio Maria Filó apresentará o melhor do forró pé-de-serra, mantendo a energia da festa em alta.Domingo (16):16h: Thadeu Henrique e seu trio levarão o público a uma viagem musical pelo autêntico forró.19h: a quadrilha Geração Realce se apresentará com performances que celebram a cultura junina.20h: o cantor Geovani Lima apresentará um show contagiante com os hits do sertanejo e piseiro.O São João Raiz no Shopping Grande Rio tem entrada gratuita. O empreendimento fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti.