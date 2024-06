Unidade de Saúde da Família Tucão é reinaugurada em Meriti - Gabriel Torine

Unidade de Saúde da Família Tucão é reinaugurada em MeritiGabriel Torine

Publicado 12/06/2024 22:17

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti reinaugura nesta quinta-feira (13) o posto do programa Estratégia de Saúde da Família Tucão, localizado em Vilar dos Teles. A unidade assiste cerca de 12 mil moradores da região e faz, em média, 22 mil atendimentos por ano.

- A Prefeitura de São João de Meriti reinaugura nesta quinta-feira () o posto do programa, localizado em Vilar dos Teles. A unidade assiste cerca de 12 mil moradores da região e faz, em média, 22 mil atendimentos por ano.

O equipamento precisava de reparos estruturais e passou por uma reforma. A sala de vacinação foi ampliada para acolher melhor a população e toda a pintura foi refeita.



Serviços disponíveis na Unidade de Saúde da Família Tucão: consultas médicas, de enfermagem e odontológicas; atendimento de Pré-Natal; vacinação; teste do pezinho; preventivo; acompanhamento do Programa Bolsa Família; Planejamento Familiar; Grupo de Tabagismo; atendimento de todas as linhas de cuidado da saúde da mulher, do homem, do idoso, do adolescente e criança.



A USF Tucão funciona na Avenida Automóvel Clube. s/n – Vilar dos Teles, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.