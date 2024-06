O Centro Especializado em Reabilitação Norma Bastos Fernandes (CER) fica na Rua Iracema, esquina com Rua Estrela Dalva, s/n - Parque Novo Rio - Edgar Maciel

Publicado 10/06/2024 23:51 | Atualizado 10/06/2024 23:54

São João de Meriti – Na última sexta-feira (7), a Prefeitura inaugurou o primeiro o Centro Especializado em Reabilitação de São João de Meriti, localizado no Parque Novo Rio. O equipamento é do tipo II, ou seja, presta atendimento em duas modalidades de reabilitação: física e intelectual.

O CER contará com profissionais especializados nas áreas de ortopedia, neurologia, fisiatria, psicologia, fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, serviço social e terapia ocupacional.



Criador da Lei nº 9.734, que deu origem ao Centro Especializado em Reabilitação de São João de Meriti, o deputado estadual Valdecy da Saúde, convidado para o evento, explicou por que teve essa iniciativa: “Esse projeto está no meu coração desde o primeiro dia que eu iniciei o meu trabalho como servidor público municipal na área de saúde. Tem pessoas aqui há mais de dois anos, na fila de espera, aguardando por uma consulta. A pessoa com deficiência, quando não consegue encontrar o caminho do tratamento, toda a família passa a ter problemas de saúde também. Esse equipamento vai justamente melhorar a qualidade de vida de centenas de milhares de pessoas de toda a Baixada Fluminense”.



O prédio de quase 2.000 m², possui dois andares, 16 consultórios (um de odontologia, quatro de fisioterapia e três pediátricos), quatro banheiros e vestiários (dois femininos e dois masculinos), dois fraldários, refeitório, brinquedoteca, sala de oficina, sala de fisioterapia pediátrica, polo de ostomizados e piscina terapêutica aquecida pra hidroterapia.



“A minha vida foi feita de desafios e assumir a prefeitura foi o maior deles pelas condições que a nossa cidade se encontrava. O nosso Centro de Reabilitação está entregue à população, feito com recursos próprios da prefeitura e equipado com a ajuda do Governo do Estado. Em breve, vamos entregar a primeira Maternidade Municipal do município, a Casa de Passagem e o Hospital Municipal, que terá um centro oncológico e de hemodinâmica. São muitos desafios, mas trabalhamos com pessoas competentes que amam São João de Meriti e que estão transformando a nossa cidade”, agradeceu o prefeito Dr. João.



De acordo com a pasta, o espaço será um importante ponto de referência para a rede de cuidados à pessoa com deficiência do município. O público-alvo são crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor para estimulação precoce; pessoas com deficiência intelectual, física temporária ou permanente (plegias, paresias, amputação, paralisia cerebral, deformidade congênita ou adquirida, síndromes raras); pacientes com sequelas neurológicas, físicas e motoras que limitem ou impeçam a participação na sociedade e pessoas com transtorno do espectro autista.



O CER está localizado estrategicamente ao lado do Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva (mais conhecido como Poeirão), inaugurado em julho de 2022. A ideia é usar o espaço (que possui campo de futebol, quadra de areia e área kids) para atividades físicas e recreativas complementares.



A unidade atende crianças e adultos, na Rua Iracema, esquina com Rua Estrela Dalva, s/n - Parque Novo Rio. Para ser atendido é preciso ir ao local com os documentos e o laudo médico. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os cadastramentos começam nesta quarta-feira, dia 12 de junho.