Publicado 05/06/2024 21:52

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, segue trabalhando para defender os espaços verdes da cidade. O município conta com cinco áreas de preservação ambiental, um parque natural e um horto municipal.

Segundo o secretário da SEMAS, André Mazoni, as unidades de conservação são administradas pela secretaria, que também executa atividades de licenciamento e fiscalização ambiental: “Esta é uma forma de conseguirmos trazer mais natureza para nossa cidade que, como sabemos, é altamente urbanizada. Ampliar os nossos locais de conservação é auxiliar na construção de um planeta melhor para todos”.

Reforçando o compromisso com o meio ambiente, no próximo mês, será reinaugurado o Horto Municipal Sergio Luiz que foi reformado e será feito o lançamento da Pedra Fundamental do Parque Jardim Jurema, último vestígio de Mata Atlântica na cidade. O espaço fica localizado entre a Venda Velha e o Jardim Sumaré, numa área de, aproximadamente, 149.000 m².



Horto Municipal Sergio Luiz será reinaugurado no Dia Mundial das Florestas (17 de julho) Gabriel Torine

Programa Florestas do Amanhã



São João de Meriti está entre as 16 cidades que receberam o programa Florestas do Amanhã, iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade em parceria com o município. O documento prevê a redução da emissão de gases do efeito estufa com o plantio e a recuperação de vegetação. A ideia é reflorestar a áreas de preservação ambiental do Limoeiro no Jardim Metrópole, da Vila Andorinhas, no bairro de mesmo nome, da Aeronáutica em Olavo Bilac e os parques Boa Vista (Pau Branco) e Municipal Jardim Jurema (Venda Velha), totalizando 50 hectares.