Abastecimento de água será interrompido. - Pixabay/ Reprodução

Publicado 29/05/2024 06:00

São João de Meriti - O fornecimento de água tratada foi suspenso em partes de São João de Meriti para viabilizar um reparo na rede de distribuição do Reservatório Jardim Meriti. O serviço é realizado por agentes da Águas do Rio, empresa responsável pelo abastecimento na região.

As regiões afetadas são Centro, Coelho da Rocha, Jardim Meriti, Jardim Sumaré, Parque Araruama, Vila Rosali, Vilar dos Teles e a Venda Velha.



A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, após a conclusão do serviço. A Águas do Rio orienta os seus clientes a manterem a água de cisternas e caixas d’água reservada para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.