Sesc de São João de Meriti recebe Dia do Desafio - Divulgação

Sesc de São João de Meriti recebe Dia do DesafioDivulgação

Publicado 28/05/2024 23:39

São João de Meriti – O Sesc São João de Meriti vai promover um dia repleto de atividades gratuitas para estimular a população a se exercitar. O Dia do Desafio, mobilização mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas, vai acontecer nesta quarta-feira (29). As atividades vão iniciar a partir das 7h, conforme programação da unidade. A entrada é gratuita.

– OSão João de Meriti vai promover um dia repleto de atividades gratuitas para estimular a população a se exercitar. O, mobilização mundial de incentivo à prática regular de atividades físicas, vai acontecer nesta quarta-feira (). As atividades vão iniciar a partir das 7h, conforme programação da unidade. A entrada é gratuita.

A programação conta com aulas de ginástica, circuito funcional para crianças e adultos, ioga, tai chi chuan, pilates, dança, alongamento, caminhada, stiletto, ritmos e defesa pessoal.



“O Dia do Desafio não somente incentiva a prática de atividades físicas e fortalece relações entre cidades, instituições e pessoas, mas também dialoga com os valores da comunidade e o desejo de uma sociedade mais justa para todos”, comentou a diretora de Esporte do Sesc RJ, Patrícia Amorim.



Oficinas esportivas como futsal, beach tennis, vôlei de praia, desafio aquático, futebol de botão, natação também estão entre as atividades programadas para esta quarta-feira nas unidades do Sesc e em espaços públicos.