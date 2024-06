Vacinação contra Covid-19 em São João de Meriti - Edgar Maciel

Vacinação contra Covid-19 em São João de Meriti Edgar Maciel

Publicado 05/06/2024 00:48

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue reforçando a importância de completar o esquema vacinal contra a covid-19. Ao todo, são 8 pontos de vacinação atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Todos munícipes podem ser vacinados. Quem nunca se vacinou ou quem só tomou uma dose da vacina pode começar ou completar o esquema primário de vacinação. A recomendação é de duas doses, de acordo com a idade, com intervalo mínimo de quatro semanas entre as doses.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto, informou a pasta. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Endereços de vacinação:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- Centro de Convivência da Melhor Idade



- Guarani

- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- Vila Tiradentes



- Paróquia Nossa Senhora da Glória.