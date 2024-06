Evento Meriti Pet - Beto Oliveira

Evento Meriti PetBeto Oliveira

Publicado 13/06/2024 08:18

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, promove nesta quinta-feira (13), mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante. Desta vez, a ação acontece na Belezário Pena, em Tomazinho, das 10h às 14h.

- A Prefeitura de São João de Meriti, por meio Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, promove nesta quinta-feira (13), mais uma edição da Campanha deItinerante. Desta vez, a ação acontece na Belezário Pena, em, das 10h às 14h.

Seguindo as recomendações, todos os cães e gatos saudáveis deverão ser vacinados a partir dos 3 meses de idade e, de acordo com a pasta, não há contraindicação para fêmeas prenhas ou em lactação. A vacina da raiva deve ser feita anualmente no animal.



Os cães devem ser encaminhados ao posto de vacinação, se possível, com guia e focinheira; já os gatos, em caixas.



Para mais informações entre em contato com o Zappet: (21) 97678-6598.