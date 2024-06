Cartão Recomeçar será distribuído em Meriti - Edgar Maciel

Publicado 13/06/2024 17:03 | Atualizado 13/06/2024 19:10

São João de Meriti - Os aprovados no 2º lote do Cartão Recomeçar em São João de Meriti poderão garantir seu benefício nesta sexta-feira (14), na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.

A entrega dos 300 cartões será feita pela Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial da cidade, com objetivo de atender aos munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano.





Os Cartões Recomeçar serão entregues mediante a apresentação de originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. A lista completa com os nomes que receberão os cartões nesta sexta (14) está disponível no link ( clique aqui ).

A secretaria disponibilizou um e-mail para quem precisa tirar dúvidas: cartaorecomecarsjm@gmail.com



Serviço: Distribuição de 300 Cartões Recomeçar do 2º lote em Meriti

Local: Escola Municipal Professora Graça Grijó

Endereço: Rua Paulo Soares do Nascimento, 305 - Vilar dos Teles

Data: 14/6

Horário: 10h