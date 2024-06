Programa Saúde Para Todos é ampliado em Meriti - Gabriel Torine

Publicado 15/06/2024 08:00

São João de Meriti – O município segue com o objetivo de melhorar o acesso do cidadão aos serviços da Atenção Básica. Por isso, neste sábado (15), 12 postos de saúde farão atendimento, sem necessidade de marcação de consulta. A ação faz parte da ampliação do Programa Saúde para Todos que completa seis semanas de funcionamento e começou com oito unidades.

Os serviços disponíveis são: médico clínico, atendimento de enfermagem e hiperdia, preventivo e imunização com todas as vacinas do calendário pediátrico, do adolescente e do adulto. Não é necessário marcar a consulta para ser atendido.



As unidades Gato Preto, Coelhão, Vila São João e Parque Araruama são que também oferecem odontologia*.



Todo o atendimento à população nos postos de saúde aos sábados ocorre das 8h às 13h.



Confira os Endereços dos postos de saúde:



USF Vila União: Rua Álvaro Proença, s/n – Vila União

USF Vila Tiradentes: Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes

*USF Salvador José De Lima (GATO PRETO): Rua Ceci, s/n - Éden

USF Vila Norma: Rua Higino Marzo, s/n - Vila Norma

USF Vila Rosali: Rua Mário Cabral, s/n - Vila Rosali

*USF Everaldo De Almeida Freire (COELHÃO): Rua Ex-combatente, s/n - Coelho da Rocha

*USF Vila São João: Rua Euclides da Cunha, s/n – Vila São João

USF Maria Da Glória Costa (GUARANI): João Venâncio da Rosa, s/nº, Jardim Metrópole – São João de Meriti

USF Jacy Alves Dos Santos Jr. (VILA SÃO JOSÉ): Avenida Comendador Teles, 9, Vila São José

*USF Parque Araruama: Rua Dionísio Rocha, s/n – Parque Araruama

USF Carmem Bandeira De Mello (TIBAGI): Rua Tibagi,100/101- Jardim Metrópole

USF Almir Gonçalves Silva (JOSÉ BONIFÁCIO): Rua Visconde de Barbacena, 645 - Jardim José Bonifácio.