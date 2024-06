700 Cartões Recomeçar serão distribuídos em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 18/06/2024 06:06

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti deu início na manhã desta segunda-feira (17), a distribuição de mais 700 cartões Recomeçar para os aprovados no 2º lote do programa. O benefício possui por objetivo atender aos munícipes que perderam bens com as chuvas do início deste ano. A equipe responsável pela ação é da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial da cidade.

Os Cartões Recomeçar serão entregues mediante a apresentação de originais e cópias do documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Só será possível realizar a retirada no dia e horário marcados. Verifique atentamente o cronograma abaixo:



17/6, segunda-feira: das 11h às 16h -Entrega para quem não pegou o benefício no dia 14.

18/6, terça-feira: letras F-I

19/6, quarta-feira: letras J-L

20/6, quinta-feira: letras M-P

21/6, sexta-feira: R-Z



Na última sexta-feira (14), cerca de 200 cartões foram entregues para pessoas com as iniciais dos nomes com as letras A –E na Escola Municipal Graça Grijó, em Vilar dos Teles.



A distribuição da segunda parte do 2º lote do Cartão Recomeçar em Meriti ocorre no Centro Cultural Meritiense, Rua Panamense, s/n – Jardim Meriti.