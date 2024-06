Morros de Meriti têm abastecimento de água afetado - Unsplash

Publicado 20/06/2024 00:57 | Atualizado 20/06/2024 00:58

São João de Meriti – Devido a um reparo emergencial no sistema de bombeamento que atende partes de São João de Meriti, os Morro do Guarani e Morro do Embaixador, no Jardim Metrópole, estão com o abastecimento de água afetado.

A empresa responsável pelo serviço informa que o retorno será gradativo, e orienta os clientes destas localidades a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo.



A Águas do Rio segue à disposição através do 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.