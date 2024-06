Transporte Flores está com vagas abertas para o projeto 'Jovem Aprendiz’ - OCD Transportes

Publicado 25/06/2024 09:39

São João de Meriti – A Transporte Flores, com sede em São João de Meriti, está com vagas abertas para o projeto 'Jovem Aprendiz’. As oportunidades são para mulheres, de 16 a 22 anos, e homens, de 18 a 22 anos.

Em todos os setores internos da empresa há Jovens Aprendizes, que auxiliam e aprendem as tarefas diárias, em dois turnos por dia (manhã e tarde) e com possibilidade de efetivação ao final do período.



Para participar, é preciso enviar seu currículo pelo site (https://www.transportesflores.com.br/trabalheConosco.aspx) ou ligue para o telefone (21) 2755-9248.



O candidato também pode ir diretamente à garagem da Flores com a relação de documentos solicitados: identidade, CPF, comprovante de escolaridade e certificado de reservista (para os meninos). A garagem da Flores fica na Avenida Automóvel Clube, 990, São João de Meriti, RJ.