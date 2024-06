Modernização leva 12 milhões de litros de água a mais por dia às torneiras da Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 28/06/2024 16:35

São João de Meriti - Uma série de melhorias no principal sistema de bombeamento da Baixada Fluminense, também conhecido como Booster Baixada, fez com que a distribuição de água aumentasse em São João de Meriti. Agora, após realizados ajustes operacionais, o sistema opera na sua capacidade máxima.

Ao todo, 12 milhões de litros de água tratada a mais passaram a ser entregues a cerca de 762 mil pessoas, distribuídas em três cidades da Baixada.



A Águas do Rio fez a ativação de uma adutora de grande porte, o que aumentou a quantidade de água que chega até a unidade. Também foram realizados ajustes operacionais no sistema, viabilizando o aumento na distribuição.



“Esse sistema de bombeamento passou por uma modernização, com a substituição de conjunto de bombas antigas por um novo. Além disso, também foram instalados novos equipamentos, o que permitiu uma operação remota e feita a partir do Centro de Operações Integradas (COI) da empresa, no Centro do Rio”, informou Marcello Dall’Ovo, diretor da Águas do Rio.