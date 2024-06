Serviço de carteira de identidade com nome social no Shopping Grande Rio - Divulgação

Publicado 26/06/2024 16:20 | Atualizado 26/06/2024 16:21

São João de Meriti - O Shopping Grande Rio, em parceria com o Poupa Tempo RJ, realizará uma campanha especial de emissão de carteiras de identidade com o novo nome social. O objetivo da iniciativa é facilitar o processo de alteração de gênero e nome, promovendo o respeito à diversidade e a inclusão.

A ação faz parte das comemorações em apoio ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. “Esta ação é um grande passo para garantir o respeito a comunidade LGBTQIAPN+. O Shopping Grande Rio, em parceria com o Poupa Tempo, reafirma seu compromisso com a diversidade, promovendo um ambiente de respeito e acolhedor para todos”, comentou Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



Para participar, os interessados devem levar a certidão de nascimento original e uma cópia, comprovante de residência e um documento de identificação com foto. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis.



A ação será aberta ao público e acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de junho, das 10h às 15h, no balcão próximo à Portaria A. A carteira de identidade com o nome social é válida em todo o território nacional.