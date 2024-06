Dr. João em encontro com o ex-presidente Bolsonaro em Brasília - Reprodução

Dr. João em encontro com o ex-presidente Bolsonaro em Brasília Reprodução

Publicado 27/06/2024 09:15 | Atualizado 27/06/2024 10:44

São João de Meriti – O prefeito de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto, se reuniu nesta quarta-feira (26), com Jair Bolsonaro. O encontro que ocorreu no gabinete do ex-presidente da república em Brasília, foi cordial para que ambos conversassem alguns assuntos importantes para o município da Baixada Fluminense.

A movimentação política municipal também foi pauta durante o encontro dos representantes. Isso porque ambos fazem parte do Partido Liberal (PL) que tem como pré-candidato a prefeito de Meriti o deputado estadual Valdecy da Saúde, indicado pelo atual prefeito e apoiado por várias lideranças locais.



Bolsonaro tem um apoio expressivo no formigueiro das américas. Na última eleição, em 2022, teve uma votação massiva no segundo turno, com 168.876 votos, ou seja, 60,04% dos votos válidos na cidade.



O prefeito de Dr. João mostrou-se agradecido com o encontro e esperançoso com o futuro político de Meriti.

“Tive o prazer e a honra de ser atendido pelo o nosso ex-presidente em seu gabinete. Foi extremamente cordial e conversamos alguns assuntos importante pra nossa cidade. Agradeço pelo carinho e respeito com que me recebeu. E vamos que vamos com muita fé e determinação”, disse o chefe do executivo municipal em post na rede social.



Ao que tudo indica, Bolsonaro irá visitar a Baixada Fluminense no próximo mês. O representante realizará no dia 18 de julho, uma caminhada no calçadão de Duque de Caxias, município vizinho de São João de Meriti.