Abastecimento de água reduzido em Meriti, na Baixada FluminensePixabay/ Reprodução

Publicado 31/07/2024 08:50 | Atualizado 31/07/2024 08:50

São João de Meriti – Quatro bairros de São João de Meriti terão o fornecimento de água tratada impactados nesta quarta-feira (31), devido à continuidade de ação de melhoria que vem sendo realizada no sistema de abastecimento local.

Esta ação integra o Programa de Melhoria do Abastecimento da Águas do Rio, que tem como objetivo gerir melhor o sistema de fornecimento de água para levá-la a locais com problemas históricos de desabastecimento.



Técnicos da concessionária farão, das 8h ao meio-dia, inspeção e testes em um equipamento de uma adutora de 1,75 metros de diâmetro que passa pelo bairro Monte Castelo, em Nova Iguaçu. Para a execução do serviço, será necessária a redução no fornecimento.



Segundo a Águas do Rio, quatro bairros terão as atividades afetadas: Vilar do Teles, Jardim Sumaré, Jardim Metrópole e Jardim Paraíso.



A normalização do abastecimento ocorrerá, de forma gradativa, em 72 horas, após a conclusão do serviço.