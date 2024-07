São João de Meriti recebe ação projeto de cidadania da Justiça estadual - Divulgação

Publicado 24/07/2024 06:15 | Atualizado 25/07/2024 07:15

São João de Meriti - O Projeto Justiça Itinerante, com a vinda de vários juízes e servidores da Justiça, em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti, estará na cidade neste sábado, dia 27. Vários serviços da Justiça estadual estarão disponíveis gratuitamente na Escola Municipal Milton Machado, em Éden, das 9h às 15h.

Acordo de divórcio, pedido de pensão de alimentos, reconhecimento de paternidade, retificação de registro civil são alguns dos vários serviços oferecidos, além da documentação básica, como solicitação de 2º via de certificados, emissão de CPF e Carteira de Trabalho Digital. O objetivo dos organizadores é promover o acesso de todos à Justiça com um atendimento ágil e resolutivo.





Confira a lista completa dos serviços na página da prefeitura, no link

Para a juíza Daniele Lima Pires Barbosa, que participa do projeto, a ação é de extrema importância para a sociedade: “São pessoas que têm uma carência muito grande. É sempre uma oportunidade para a pessoa estar, logo de cara, frente a frente com um defensor, com o juiz, no primeiro atendimento. Muitas vezes, nesse primeiro encontro, a gente já consegue resolver quase tudo. Caso não, conseguimos dar uma orientação bem clara dos próximos passos a serem seguidos, como é que o processo vai caminhar e dar um fim rápido ao problema”.



Desde 2022, a força-tarefa da Justiça já atendeu quase 2.600 pessoas e passou por Belford Roxo, Duque de Caxias e Magé. Será a primeira vez que São João de Meriti vai receber o Justiça Itinerante.



A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial da prefeitura está dando suporte para a realização do evento. A secretária Ana Silva falou da expectativa: “Será um dia de ações de proteção social e de acesso de quem precisa a direitos. Terá a documentação básica, além dos serviços da Justiça que serão ofertados, para garantir essa proteção. Então, esse evento é para isso, para trabalharmos pela proteção social ampliada para nossos usuários”.



Serviço: Projeto Justiça Itinerante: Levando Cidadania

Local: Escola Municipal Prof. Milton Machado

Rua Grinaldina Moreira, 230 – Éden, São João de Meriti.

Data: 27/7/2024, sábado

Horário: das 9h às 15h.