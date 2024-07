Atendimento ao cidadão em evento itinerante da Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação

Atendimento ao cidadão em evento itinerante da Prefeitura de São João de MeritiDivulgação

Publicado 15/07/2024 20:01 | Atualizado 16/07/2024 16:18

São João de Meriti - Contribuintes e contadores terão mais informação e agilidade para trabalho e atuação em São João de Meriti. Isso porque nesta quarta-feira, dia 17, o município receberá o lançamento do “Projeto Empreendedor Fisco Legal e as novas tecnologias lançadas pela Secretaria Municipal de Fazenda”, o primeiro núcleo no Estado do Rio de Janeiro. A unidade funcionará na Secretaria da Fazenda, localizada na prefeitura.

- Contribuintes e contadores terão maispara trabalho e atuação em São João de Meriti. Isso porque nesta quarta-feira, dia, o município receberá o lançamento do “Projeto Empreendedor Fisco Legal e as novas tecnologias lançadas pela Secretaria Municipal de Fazenda”, o primeiro núcleo no Estado do Rio de Janeiro. A unidade funcionará na Secretaria da Fazenda, localizada na prefeitura.

O encontro deve reunir cerca de 100 profissionais de contabilidade do município, além de representantes municipais e estaduais. Assuntos como Inteligência Artificial e modernização serão abordados.



O secretário municipal da pasta, Alex Heinze, explicou que o objetivo é apresentar a atuação e todos os serviços do fisco municipal aos contadores e administradores de empresas que atuam na cidade para facilitar o trabalho deles: “São temas diversos que a gente vai dar publicidade para os contadores de São João de Meriti. A ideia é que eles atualizem seus clientes e possam atuar com todas as informações necessárias em relação à Administração Pública Municipal. Pela primeira vez está sendo feito um movimento de aproximação com esses profissionais tão importantes pra a economia da cidade”.





A reunião será no auditório do MeritiPrevi, no Jardim Meriti. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site ( app.higestor.com.br/inscricao/11665

Da esquerda para direita: Alex Heinze - secretário de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio de São João de Meriti; André Pepcon - fiscal de tributos; Maurício Germano - presidente do SESCON/RJ; Carlos Alberto Santos - diretor do SESCON/RJ; Leandro de Sousa - fiscal de tributos e Daniel Manes ? fiscal de tributos Divulgação

A organização é da Secretaria de Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio da Prefeitura de São João de Meriti com apoio do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro – Sescon, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público Estadual.



Informações: Projeto Empreendedor Fisco Legal e as novas tecnologias lançadas pela Secretaria Municipal de Fazenda

Data: 17/7/2024

Horário: 9h às 14h

Local: auditório do MeritiPrevi

Endereço: Rua Defensor Zilmar Pinaud, 232 – Jardim Meriti.