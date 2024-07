A Escola Municipal Professora Márcia Branquinho possui 14 salas de aula - Edgar Maciel

Publicado 04/07/2024 18:54 | Atualizado 04/07/2024 18:55

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti reinaugura, nesta sexta-feira (5), às 17h, a Escola Municipal Professora Márcia Branquinho, antiga E.M. Henfil, Chico e Betinho, no bairro Vila São José.

O espaço possui 14 salas de aula, uma biblioteca, sala de recursos e uma quadra esportiva. A melhoria trouxe qualidade de trabalho para os servidores e de aprendizado para os 400 alunos matriculados na escola, que atende crianças do Pré I (a partir de 4 anos de idade) até estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental em dois turnos: manhã e tarde.



Na unidade foi feito um trabalho de prevenção contra queda de encosta e a construção de um novo telhado, tendo em vista a realização de sua última reforma que aconteceu em 2012. Além de instalações elétricas e hidráulicas refeitas em todo o prédio, realização de pavimentação da área externa, pintura geral, paisagismo e da construção de uma área infantil para brinquedos.

A Escola Municipal Professora Márcia Branquinho, antiga E.M. Henfil, Chico e Betinho, fica no bairro Vila São José, Av. Getúlio Vargas, s/n.