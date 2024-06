Candidatos Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2024 e o produtor Walber Ribeiro - Marcelo Barbosa

Candidatos Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2024 e o produtor Walber RibeiroMarcelo Barbosa

Publicado 28/06/2024 19:04 | Atualizado 28/06/2024 22:37

São João de Meriti - Os representantes da beleza meritiense serão conhecidos neste sábado, dia 29 de junho, durante a 24ª edição do concurso Miss e Mister São João de Meriti Tradicional. O evento acontece no Teatro do Centro Cultural Meritiense, às 18h, para familiares e público presente.

O concurso foi idealizado e produzido pelo professor de passarela Walber Ribeiro há 24 anos. Os participantes irão performar na busca do título municipal. Algumas categorias já têm seus escolhidos e serão apenas aclamados. Já em outras, os participantes terão que dar o melhor de si para garantir a tão sonhada faixa.



Ao todo, a premiação conta com nove categorias, dividas em: baby, 4 a 6 anos, mini, 7 a 9, mirim, 10 a 13, teen, 14 a 17, moças, 18 a 27, rapazes, 18 a 35, belos e belas, maturidade e plus size.



Segundo o organizador, os aclamados estarão representado São João de Meriti no concurso Miss e Mister Beleza Internacional Rio de Janeiro, que acontece em agosto deste ano.



“É Importante para a cidade, ter o casal eleito, de cada categoria, para representar São João de Meriti em um Concurso de Miss e Mister Estadual. A paixão e foco deles faz toda diferença. O que mais me motiva é realizar o sonho de cada um participante, indo para o Concurso Estadual e tentar um dia trazer o título nacional para a cidade”, comentou o professor de passarela Walber Ribeiro.



O Miss e Mister São João de Meriti Tradicional, conhecido por divulgar e destacar a beleza meritiense em todas as faixas etárias, já vem sendo organizado desde abril, com ensaios semanais e trocas de experiências por meio dos vencedores do último ano.