Instalação de booster em São João de Meriti Divulgação

Publicado 03/07/2024 14:19

São João de Meriti - Setenta mil moradores de São João de Meriti serão beneficiados com os novos sistemas de bombeamento de água instalados pela Águas do Rio em oito bairros, o que vai melhorar o fornecimento, principalmente, nas regiões mais altas do município.

A equipe implantou 10 novos sistemas de bombeamento, os chamados boosters, que farão com que a água tenha força suficiente para chegar às localidades mais distantes. Os boosters foram colocados na Vila Tiradentes, Parque Araruama, Vila São João, Tomazinho; Éden (dois), Centro; Agostinho Porto e Vilar dos Teles (dois).



“Realizamos estudos para instalar as bombas em pontos estratégicos. Hoje, ver o sorriso no rosto de tantas famílias mostra que estamos no caminho certo para transformar vidas e rumo à universalização do serviço de abastecimento de água para a população meritiense”, comentou o diretor da Águas do Rio, Marcello Dall’Ovo, destacando que o município sofre há décadas com problemas históricos de abastecimento, principalmente nas regiões mais altas.



Desde o início da operação, a concessionária vem investindo na melhoria do sistema de abastecimento em São João de Meriti, e aproximadamente 134 mil moradores do município já foram beneficiados com as principais intervenções, com destaque para o Booster Baixada, o mais importante da região.