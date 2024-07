O estilista Guilherme Alves com alunos na Casa de Cultura de Meriti - Divulgação

Publicado 09/07/2024 21:27 | Atualizado 09/07/2024 21:34

São João de Meriti - A Casa de Cultura de São João de Meriti recebe a 2ª edição do curso presencial para confecção de fantasias, como vestidos de noivas, debutantes, roupas de luxo para quadrilhas juninas e fantasias luxuosas para rainhas, musas e destaques de carnaval.

O curso começou no dia 1 de julho e tem a duração de 54 horas, com ensinamentos de leitura de figurinos, escolha de materiais, desenho, desenvolvimento de ferragens, forração, colagem de pedras, modelagem, costura, medição, montagem de tocas de pele, acabamento de pedras e montagem de penas.



A realização é do estilista das estrelas, cobiçado por musas e rainhas do carnaval, Guilherme Alves. “Estou contente, pois recebemos alunos de Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e de vários estados brasileiros. Essa é a segunda vez que dou curso presencial. É muito proveitoso o contato direto com os alunos, pois trocamos ideias e experiências. Agradeço a administração da Casa de Cultura por ter cedido novamente o espaço”, disse o estilista.



Para Mariana Carvalho, responsável pela confecção da fantasia da rainha de bateria da Escola de Samba Mocidade Independente da Nova Corumbá, Carol Castelo, o curso está sendo maravilhoso para aprimorar suas técnicas.



“Estou aproveitando ao máximo todos os ensinamentos do mestre Guilherme, um dos melhores estilistas de fantasias do Brasil. Eu faço muitos workshops com meninas do exterior e algumas me pedem para confeccionar vestimentas para shows ou desfiles. Este curso está me dando segurança e me ensinando novos métodos de criatividade, que serão lucrativos”, disse.