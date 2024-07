Sesc RJ está com inscrições abertas para cursos de Inglês e Espanhol - Divulgação

Sesc RJ está com inscrições abertas para cursos de Inglês e EspanholDivulgação

Publicado 08/07/2024 14:20

São João de Meriti - O Sesc RJ abriu 650 vagas, distribuídas em diversas turmas com diferentes dias e horários, para os cursos de imersão em língua inglesa e espanhola destinados a jovens a partir de 15 anos que estejam cursando o Ensino Médio e pessoas a partir dos 18 anos.

- ORJ abriu 650, distribuídas em diversas turmas com diferentes dias e horários, para osde imersão em língua inglesa e espanhola destinados a jovens a partir de 15 anos que estejam cursando o Ensino Médio e pessoas a partir dos 18 anos.

No total, são 83 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais de até 3 horas. As aulas são presenciais na unidade São João de Meriti, mas também haverá turmas com aulas online.



A oferta das vagas gratuitas ocorre por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RJ, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de 3 salários-mínimos. Quem não se enquadrar no critério para a gratuidade, pode concorrer às vagas a preços populares.





Para se inscrever, o candidato deve acessar o site ( programas.sescrio.org.br/sec_Login ), criar uma Conta Sesc, preencher o formulário e anexar os documentos solicitados (RG e CPF do candidato e do responsável legal, comprovantes de residência e comprovante de renda e de escolaridade do candidato).

As inscrições devem ser realizadas até o dia 10 de julho. O resultado será divulgado no dia 8 de agosto e a relação dos candidatos aprovados, por ordem de classificação, será divulgada na página da internet do Sesc Rio. As aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de agosto.