Publicado 17/07/2024 21:58 | Atualizado 17/07/2024 21:59

São João de Meriti - O grupo de teatro “Os Ciclomáticos”, que tem o ator meritiense Júlio César Ferreira em seu elenco, está de malas prontas para embarcar rumo à Europa, onde fará apresentações na Espanha e em Portugal. A Companhia apresentará o espetáculo Ariano – O Cavaleiro Sertanejo, escrito e dirigido por Ribamar Ribeiro, sucesso de público e crítica.

“Retornar à Europa é um presente. Depois do sucesso do ano passado, estamos muito felizes com estes convites. É o reconhecimento internacional de artistas brasileiros. Nosso objetivo é promover cada vez mais a internacionalização da companhia. Estamos chegando a Portugal e Espanha, representando o Rio de Janeiro, a periferia e o Brasil”, contou Ribamar, lembrando que a Companhia já se apresentou em festivais de países como Alemanha, França e Peru.

O ator Júlio César (segundo da esquerda para a direita), de São João de Meriti, com os colegas de Companhia, na Plaza Cibeles, Madri, Espanha Zayra Lisboa



Na cidade do Porto, a companhia fará parte do evento Teatro Brasileiro no Porto D´Artes, nos dias 30 e 31 de julho, ainda em Portugal partem para Cascais para duas apresentações, nos dias 2 e 3 de agosto, na Academia das Artes do Estoril - Edifício Cruzeiro e logo após se deslocam para a Espanha, em Madri, para se apresentarem na Casa do Brasil, no dia 8 de agosto.



Além das apresentações haverá também a exposição Arquivo Vivo – instalação + performance, criação do diretor e performer Ribamar Ribeiro e também o show Eu vim, com Getulio Nascimento.

O trabalho dos Ciclomáticos já conta com 28 anos, mais de 170 cidades do país em todas as regiões já os viram, com 13 espetáculos em repertório apresentados pela a companhia, formada por artistas da periferia, favelas cariocas, Baixada Fluminense e interior do estado.



“A Companhia está feliz em voltar à Espanha e por poder também se apresentar em Portugal”, resumiu Júlio César Ferreira.